La mamá de Marian Farjat fue operada del corazón: "Me asusté mucho"

El jueves pasado, Patricia, la mamá de Marian Farjat fue intervenida quirúrgicamente del corazón. La operación fue exitosa, según confirmó la propia ex Gran Hermano a PrimiciasYa.com.

La información se filtró en las redes y, en diálogo con este portal, Marian aclaró: "No quería hablar del tema, a nadie le conté y no quería hablar de esto. A mi mamá la operaron el jueves del corazón. Tenía un problema en el corazón y en el estómago, la operación fue larga, duro como siete horas. Fue complicada y por suerte salió todo bien, al otro día estaba en casa ya".

Y agregó: "Fue una operación de riesgo pero por suerte está todo bien. Pero es algo que no quería contar porque no quería dar lastima. No me gusta exponer a mi familia y me moleste con un portal que no conozco que saco una info falsa sobre el tema".

Por último, remarcó: "Me asusté mucho y fueron las siete horas más eternas de mi vida. Pero está en casa y sin ella me derrumbo".

Embed ᎻᏫᏞᎪ ᏢᎡᎥᎷᎯᏉᎬᏒᏌ Una publicación compartida por The best of the world (@marianfarjat) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 12:09 PDT