La intimidad del festejo de cumpleaños de Hernán Lirio

Hernán Lirio festejó sus 34 años rodeado de amigos y colegas en la disco LIKE de Palermo. En la fiesta de 300 invitados hubo shows de magia y cantaron el grupo Ráfaga, Gastón Angrisani de Los Moykanos y El Show de Andy.

Algunos de los personajes que fueron: Matías Ale, Diego Brancatelli, Sofia Clerici, Nara Ferragut, Alejo Clerici, Sandra Villarruel, Valeria De Genaro, Rodrigo Tapari (Cantante de Rafaga), Nelson Jhon, Gastón Angrisani, Walter Leiva de Canal de la Música, Tomas Fricher, Federico Levy, Matt Ferrario, Romina Monfrinotti, Vero Merigo, Martin Paldrok, Los ex GH Martin Pepa, Mariano Berón, Coty Álvarez. La banda Suena Supernova, Martin Salwe de Este es el show, Gianina Giunta, Belén Riva Roy, el boxeador Martin Coggi, entre otros.

El festejo duró hasta las seis de la mañana y el conductor cordobés al momento de hablar dijo estar muy agradecido a todos: "Hace once años, cuando llegué a Buenos Aires no conocía a nadie, no tenía un solo amigo. Hoy veo este salón lleno de gente querida y me siento el tipo más afortunado del mundo, porque los tengo a ustedes. Gracias de corazón".

Con respecto a su situación laboral dijo que está trabajando mucho para volver pronto a la televisión con programa propio.