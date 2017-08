La innovadora coreografía de Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras que terminó en cruces y lágrimas

Anoche, en el Bailando, Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras sorprendieron a todo el mundo con una increíble coreografía que, desde el vamos, arrancó en el pasillo del estudio.

Lo cierto es que luego de la performance, los miembros de la mesa examinadora esgrimieron opiniones discordantes al respecto de la actuación del binomio.

"Está bueno que arriesguen, pero puede traer complicaciones. Esta vez no garpó. Se limitaron a un pasillo que no les permitía hacer tantas cosas. Fue un reggaetón más, no me pareció sensual", les dijo Ángel de Brito y les puso un tres.

"La idea del pasillo estaba buenísima. Son re fuertes los dos. No vi la cosa hot de la pareja, faltó química. Lo que ustedes se imaginan que va a funcionar no siempre funcionan. Parecía un ensayo, no me pasó nada...", tiró Pampita, que tiene el voto secreto.

Con un ocho, Moria Casán también dijo lo suyo: "Han hecho cosas arrebatadas de virtud. El pasillo no les permitió expandirse, hicieron un gran show, pero les faltó explosión. Me gustó".

Marcelo Polino: "Me encantó la coreografía", disparó y les puso un diez.

Pero en medio de la devolución de los jueces, Gabo se cruzó feo con De Brito y Lourdes, con Pampita.

