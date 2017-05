La hija no reconocida de la Mona Jiménez: "No sé si por estar en el Bailando podré acercarme a mi papá"

Natalia Taddey se hizo medianamente conocida en noviembre del año pasado, cuando salió a la luz que sería hija no reconocida de la Mona Jiménez.

Tras la nota publicada ayer por PrimiciasYa.com, la mujer de 36 años participará del Bailando 2017 como una de las elegidas como "gente común".

Además aseguró que el lunes estuvo en el canal pero fue tapada por las polémicas entre Federico Bal y Laurita Fernández. El viernes próximo firmaría el contrato.

"Me interesa ir al Bailando por mi parte, me encanta bailar. Cuando me hice el ADN, que dio positivo, no quise hacer nada en ese momento, no me interesa en realidad. La idea es ir y divertirme y no hablar de este tipo diciendo que no me dio de comer en toda la vida porque yo ya tengo una familia y por suerte no me cagué de hambre", señaló Natalia en diálogo con este portal.

Mona





También afirmó que no sabe si por estar en el certamen podrá tener un acercamiento con su padre: "No sé si por estar en el Bailando podré tener un acercamiento a mi papá, ni idea. No sé lo que él piensa y no creo que se dé esa posibilidad. Si hubiese amor de por medio, las cosas serían distintas. Pero ellos piensan que yo lo hago para sacarles dinero. Me gustaría hablar aunque sea cinco minutos para explicar lo que siento pero no quiere. Viví 36 años de mi vida y nunca les pedí nada. Tengo hijos y los miro a ellos y digo ¿por qué les voy a seguir mintiendo? Yo trabajo 8 horas de las cuales viajo 4, por lo cual 12 horas no estoy en mi casa y me da mucha bronca no poder estar con mis hijos. La vida es muy injusta a veces".

Por último, señaló: "La idea es ir y divertirme y no hablar de este tipo diciendo que no me dio de comer en toda la vida porque yo ya tengo una familia y por suerte no me cagué de hambre. Pero sí ocultaron y trataron de tapar todo. Pero yo soy una persona que tiene condiciones y amo bailar, es lo único que sé hacer. Nací para eso".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Hija Mona