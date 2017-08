La hija de Cacho Fontana: "Mi papá estuvo al borde de la muerte"

El reconocido conductor se recuperó de una fuerte neumonía y pasa sus días en un geriátrico que pertenece a un amigo suyo

Semanas atrás, el prestigioso conductor radial y televisivo Cacho Fontana estuvo internado en la Fundación Favaloro por una neumonía severa de la cual logró salir.

Este miércoles, en Infama, Antonela, la hija del querido Cacho, se refirió a la condición actual de su padre. "Mi papá está mucho mejor, se está recuperando de una neumonía. Está cuidado y contenido. Tuvo varios episodios de problemas en los pulmones hasta que se desencadenó una neumonía. Lo internamos de urgencia en la Fundación Favaloro, estuvimos dos semanas. La primera estuvo bastante grave", contó Antonela.

Luego, respondió afirmativamente cuando le consultaron si su papá, efectivamente, había estado al borde de la muerte: "Sí", disparó.

Sobre la internación de Cacho en el geriátrico, Antonela contó: "Le costó aceptarlo, como a todos. No está obligado a estar acá. Se dijo en algún momento que está en contra de su voluntad pero está consciente. Obviamente le costó porque es un tipo independiente, grande, que vive solo pero no es que está obligado por nadie a estar acá. Si se quiere ir, se va".

Luego, Antonela se refirió al supuesto olvido mediático hacia su padre: "Pero no es de ahora, la actitud de las personas no me sorprenden para nada a esta altura de la vida. Si el medio le dio la espalda me parece que él tampoco se pudo acomodar bien, fue algo mutuo".

"Recibió muchas propuestas en el último tiempo pero para él todo está inventado. Le dicen de hacer un programa de entrevistas y él dice 'ya lo hice'. O propuestas para conducir un montón de eventos, hasta hacer como si estuviese conduciendo Odol Pregunta en una fiesta empresarial. Pero con tal de salvar su historia y su imagen prefiere no hacerlo, entonces queda como que el medio le dio la espalda y a veces él no se supo adaptar o no quiso adaptarse", concluyó.

