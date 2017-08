La grave acusación de Andrea Taboada a la Bomba Tucumana: la palabra de la periodista

En las últimas horas, Gladys "La Bomba" Tucamana se vio envuelta en un nuevo escándalo. La empleada de una cadena de supermercados habló en Los Ángeles de la Mañana y acusó a la cantante de haber robado en uno de los locales hace tres años.

La empleada de un supermercado, perteneciente a la conocida cadena Libertad, dialogó con Andrea Taboada y afirmó que hace tres años, La Bomba robó maquillajes y esmaltes en uno de los locales.

"Ella una vez se cargó en su cartera cosméticos, unas pinturas y un esmalte de uñas, tonteras digamos. El chico de seguridad la vio que se había guardado y se tuvo que acercar el policía y pedirle que pagara lo que se estaba llevando", relató la empleada.

Y continuó: "Ella se hizo la tonta, dijo que no había hecho nada y que la estaban acusando, pero tuvo que pagar lo que tenía en la cartera porque sí, estaba robando".

Por último, la mujer aseguró: "(La Bomba) Es una mujer desagradable, está haciendo quedar mal a mi provincia. Se le subieron los humos. Acá es mentira que la quieren porque no se lleva bien con nadie. Acá, no le da pelota a nadie", dijo, y aseguró que Santiago Griffo, hijo de la cantante "es un divino" que "está sobrepasado por todo lo que hace la madre, pero es buena gente".

"Es una mujer desagradable, ordinaria", finalizó la empleada del supermercado. Taboada contó que hay cámaras de seguridad que registraron el episodio.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Andrea indicó: "Yo no puedo dar más data porque la persona quiere preservar su identidad y puede peligrar su trabajo. Yo no soy Juez ni fiscal para sentenciarla, simplemente soy una periodista que informó sobre un episodio que sucedió hace tres años".

"Con respecto a su enojo, está enojada desde el día cero. Está enojada con el mundo. Primero empezó con Melina Lezcano, luego con Micaela Viciconte, después con el tema de su hijo... Algo le debe estar pasando, capaz le está 'pegando mal el Bailando' y está desbordada. Dice que hay un complot contra ella y no es así. A mí me parece muy grave que diga que va a reclutar a gente para hacerla cagar a Mica. Además se victimiza, y dice que los porteños estamos en contra de los tucumanos, y no es así. Nada que ver. Ella sola ve fantasmas donde no hay", finalizó Taboada.

Embed