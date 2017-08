La furia de Pico Mónaco con Fiorella Balbi: "Esta chica ya tuvo su momento en la televisión ¡Basta!"

En el marco del escándalo que arrancó con declaraciones que llegaron desde Chile en el programa Intrusos trascordillerano y que luego cobraron trascendencia nacional tras la ratificación de Fiorella Barbi sobre el intento de Pico Mónaco de "conquistarla", este miércoles, luego de que ya hablara Pampita y el Pollo Álvarez, fue el ex tenista quien se refirió al delicado asunto.

"No voy a hacer eco de esto porque sería alimentar más esto y no viene al caso", comenzó Mónaco con su descargo. Y, a su vez, negó una pelea con el panelista el Pollo Álvarez, quien habría mandado las supuestas capturas de chat con Balbi. "No pasó nada. Nos llevamos bárbaro con el Pollo, laburamos juntos, lo conozco hace tiempo. La verdad es que está todo bien", dijo el ex deportista para Los ángeles de la mañana en el aeropuerto.

A pesar de que pueda pensarse que hay problemas en la pareja por el tema de la supuesta infidelidad de Pico con Fiorella, el entrevistado demostró todo lo contrario y hasta habló de la posibilidad de tener hijos con Pampita: "Uno siempre tiene ganas, va a llegar en su momento. Te repito, disfrutamos muchísimo lo que estamos viviendo. Y si va todo bien, va a llegar", reveló.

Sobre su relación con Ardohain, Pico contó que disfrutan "muchísimo el día a día". "Y si de vez en cuando si podemos meter un viaje y cortar con la rutina que tenemos de laburo, mejor", completó.

Recordemos que ayer, en el ciclo Confrontados, Fiorella Balbi relató el supuesto encuentro entre ella y Juanpi: "Me llamaron para el programa de Guido que sale por Endemol y ahí me crucé con Pico Mónaco en maquillaje. Esto fue hace dos viernes atrás. Conozco al pollo Álvarez desde hace muchos años porque trabajé diez años como promotora en el Autódromo y manejando chicas del staff. Entiendo que él ahora no cuente nada y tape a su compañero, pero fue testigo de lo que pasó", remató.

