La fuerte historia de taxi que vivió Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo, interpreta a Jazmín en la ficción "Las Estrellas", El Trece, y con Violeta Urtizberea (Flor) tienen una historia de amor. , interpreta aen la ficcióny contienen una historia de amor.





La actriz reveló en una entrevista radial con el ciclo "Agarrate Catalina" una conmovedora experiencia que vivió al subir a un taxi.





"Me pasó hace poco que me subí a un taxi y el señor que manejaba me reconoció y me dijo: 'vos sabés que yo tengo una hija que es como lo que vos actuás en la novela', y le dije 'es gay', muy naturalmente y le pregunté qué pasa con eso", comenzó su relato.





julieta nair calvo 2.jpg



"Él me dice que para él era difícil por se imaginaba otra cosa para la vida de su hija, y yo le dije 'pero si eso es lo que a ella la puede hacer feliz... ¿vos la querés?'. Él me contestó 'es lo que más amo en la vida', y ahí le dije 'pensá lo feliz que puede llegar a ser tu hija si vos la aceptás como ella es, y con lo que ella quiere'", narró.





"Cuando llegué a mi destino me dijo que tenía razón, que le hizo bien hablar conmigo, y que la aceptaba como era. Después de eso empecé a fantasear que el chofer del taxi llegaba a su casa y se abrazaba con su hija", cerró Calvo.