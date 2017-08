La felicidad de Flor Vigna y su novio con la llegada de su "casi hijo": "Es un ser muy especial"

Flor Vigna y su pareja, Nicolás Occhiato, presentaron a través de sus redes sociales al nuevo integrante de su familia. Felices, posaron con él y le dedicaron tiernas palabras de amor.

¡Ahora son tres! Flor y Nico adoptaron su primera mascota: "Con ustedes, Panchito, nuestro casi hijo. Si, es un salchicha y a Nico no se le ocurrió mejor idea que ponerle Pancho", señaló la ex Combate.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, contó: "Panchito es un salchicha que tiene dos meses y está viviendo en la casa de Nico, pero siempre estoy con él cuando no estoy de gira. Viene con nosotros siempre".

Embed Mírame así para siempre ... @nicoocchiato ❤️ Una publicación compartida de Flor Vigna (@florivigna) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 5:20 PDT





"Es nuestro 'cuasi hijo' (risas) porque estamos aprendiendo un montón con él. Como cualquier mascota estamos ocupándonos de su comida, bebida, que no cague en cualquier lado... Y todo eso. Bromeamos que somos los padres. Es una llegada linda y es un ser muy especial", agregó.

Al ser consultada sobre si le gustaría tener más perritos, indicó: "Todavía no tenemos casa propia así que no pero en un futuro sería lindo. Yo me crie con once perros".

¡Mirá la tierna mascota de Flor Vigna y Nico Occhiato!

Embed Con ustedes Panchito nuestro cuasi-hijo ❣️ (Si es un salchicha y a @nicoocchiato no se le ocurrió mejor idea que ponerle pancho ) Una publicación compartida de Flor Vigna (@florivigna) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 6:03 PDT