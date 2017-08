La exnovia argentina de Cristian Castro: "Siempre tuvimos contacto y hasta me regaló pasajes para ir a México"

La semana pasada fue noticia la tercera separación de Cristian Castro, quien estando en plena luna de miel y, a un mes de haber contraído matrimonio con la violinista Carol Victoria Urbán, decidió ponerle fin a la relación.

Pero antes de la boda con Urban, el músico estuvo previamente casado con Gabriela Bo y luego con Valeria Liberman, con quien tiene dos hijos.

Castro se encuentra en Buenos Aires, primero estuvo en el lujoso Hotel Hilton y después se cambió a un hotel de Recoleta. Llegó a principios de esta semana para disfrutar de su soltería y estuvo paseando por los boliches de la ciudad. En la noche del miércoles, el cantante estuvo compartiendo algunos tragos con amigos y también algunas "amigas".

También se dijo podría reencontrarse con su ex novia argentina, Karina Barboza, pero hasta el momento esto no sucedió y al parecer no sucederá de acuerdo a las declaraciones que realizó la rubia a PrimiciasYa.com. "Él está enojado por todo lo que se dice, su representante además me odia. El último contacto por teléfono que tuve con él fue el 16 de junio, antes de que se case. Él me dejó por Carol.", señaló.

Y detalló: "Yo a él lo conocí en 2015, y estuvimos seis meses en pareja. Y volvimos a tener contacto hasta hace unos días, antes de que se separe. Me regaló pasajes para que vaya a México y viajé en junio, pero al final no lo vi y cuando me estoy volviendo para Argentina me entero que se había separado. Cuando yo estuve en México hablamos por WhatsApp, y él además de encontrarle mensajes a ella con otro hombre, ella vio los mensajes míos con él".

Por último, Barboza aclaró: "Yo hablé con él hasta que se separó. A mí me mandó los pasajes antes de que se case y yo iba a ir cuando él no estaba por casarse. Siempre nos veíamos cada vez que podíamos. La novia que apareció, apareció de la nada y de repente quiso casarse, pero siempre estuvo en contacto conmigo. Yo no tenía ni idea que estaba con otra chica. Tenía dos relaciones digamos. A ella no le debe haber gustado ver que seguía mensajeándome a mí. El me dejó plantada a mí por esta chica, me dejo por ella. Yo tuve contacto con él hasta antes de casarse y después pasó todo esto que me tomó por sorpresa. Ahora hasta me llamaron de Televisa tras la información que salió en PrimiciasYa y estamos hablando para hacer notas allá".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino