La ex de Ulises Bueno: "El ladrón está más cerca de lo que pienso"

Melisa Ferrari, ex pareja del cuartetero, fue señalada como responsable del robo millonario que sufrió Ulises Bueno. Esta tarde, le mujer rompió el silencio y se despegó del asunto.

"El 19, de madrugada, nos fuimos al baile. De repente, yo me volví a mi casa, pero no vi nada raro. Cuando me vuelvo a ir, a la hora me llaman de la guardia diciendo que habían visto unas pisadas por el pasto de mi casa. Me pareció rarísimo que me digan pisadas y no que había tres sujetos corriendo con mis bolsos con plata", arrancó a contar Melisa en "De Arriba Córdoba".

"Vuelvo rapidísimo a mi casa y veo a toda la policía en la esquina. Y efectivamente, me habían entrado por el balcón de la pieza, me dieron vuelta todo. La cuestión es que no estaba forzada ninguna cerradura", agregó.

"Creo que tenían el dato. El ladrón está más cerca de lo que yo pienso. Esa es mi conclusión, que la plata está más cerca de lo que pienso. Pero me reservo el nombre de quien pienso que fue", concluyó.

