La ex mujer de la Tota Santillán: "Mis hijas estaban en riesgo"

"Estoy muy nerviosa", reconoció en el inicio de la conversación con Pamela y de inmediato cargo contra el abogado de su ex marido, que la había acusado del malestar emocional de la 'Tota' como consecuencia de no permitirle ver a sus hijas.





Sobre su relación con la 'Tota' aseguró que sufrió todo tipo de maltrato. "Me amenazó, me pegó y me encerró", detalló.





"hijas estaban en riesgo". "La última vez que hablé con Daniel fue en agosto del año pasado", precisó y luego justificó la decisión de ponerle una "orden perimetral" por violencia de género y porque sentía que sus





Contó un episodio de cuando la 'Tota' la dejó incomunicada de su hija durante tres días. "El pasaba por dos estados, la depresión o la violencia"





"Cuando vi las imágenes de él tirado se me partió el alma. Quiero que mis hijas tengan un papá sano".

