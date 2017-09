La ex de La Tota Santillán: "Le ruego que tome conciencia del daño que hizo y que está haciendo"

La reaparición de la Tota Santillán en la TV, formando pare del "cuarteto de a tres" junto a Gladys "La Bomba" Tucumana en ShowMatch, generó una gran polémica y, principalmente, la reacción de Sol Fiasche, su ex pareja, quien emitió un comunicado repudiando la participación del conductor al que denunció por violencia de género.

¿Cómo ves su exposición en los medios después de todo lo que le tocó vivir?

Me entristece muchísimo que luego de tantos años de amor, de las hijas hermosas que tuvimos, del cariño y contención que le brindó mi familia, el utilice su acceso a los medios para hacernos daño e inventar esa cantidad de cosas las cuales nos muchísimo mal. También me indigna la actitud de la mayoría de los medios de comunicación que sabiendo que es un caso de violencia de género le festejan cada historia que él inventa ignorando por completo el dolor que causa eso en una familia.

¿Qué opinás de su presencia en ShowMatch?

Entre todas las víctimas nuestras abogadas escribieron un comunicado reflejando el dolor e indignación que nos causaba que se lo premie, sentimos que hacían oídos sordos a nuestro reclamo, no sólo a nosotras sino a la lucha de miles de mujeres contra la violencia de género, que se mueren mujeres todos los días... Y al margen de esa bronca que sentí, puedo confesarte que sentí un profundo dolor de verlo tan expuesto en ese estado en el programa de más rating de la Argentina. Él no está bien, necesita ayuda y alguien que lo concientice que no es ése el lugar donde debe estar, tendría que estar recuperándose rodeado por su gente querida, porque pienso que hasta está dañando su propia imagen.

¿Por qué se la agarra con tu papá?

Él tenía una excelente relación con mi familia, disfrutaba muchísimo de los almuerzos familiares, se sentía muy contenido por mí papa y siempre encontró en ellos un gran refugio de amor. Es inexplicable porqué la respuesta a tanto amor es decir esa cantidad de barbaridades, obviamente mentiras. Yo lo atribuyó a que al encontrarse con que yo conté la verdad e hice la denuncia de violencia, necesitaba correr el foco de atención y es ahí cuando comenzó a inventar, y quizás por su patología (no lo sé) fue agregándole más y más elementos a su imaginación, también podría estar relacionado con el grado de paranoia que se dice que tiene. De igual forma nosotros intentamos ser absolutamente conscientes que es el papá de las nenas y que es una persona que no está bien.

La semana pasada hizo declaraciones muy fuertes en el programa de Fabián Doman, hasta dijo que tendrías una relación con la mucama...

Yanina es una chica humilde y una excelente persona la cual vino de Tucumán a realizar las tareas domésticas a mi casa y de niñera en caso de que fuera necesario. Yo ya separada Daniel continuaba con una obsesión muy grande conmigo llamando todas las madrugadas sin parar, queriéndose meter en mi casa y demás. Cuando yo le di la indicación a la empleada de que no le abra más la puerta cuando ella estaba sola o conteste sus llamados a la madrugada, es ahí cuando ella cayó como víctima, y el próximo titular del cuento que creó fue "mi mujer me dejo con la mucama", en vez de relatar el gran acoso que yo sufría era más "vendible" contar eso. Ahí comenzó a amenazar a la empleada, a toda su familia, realizó una campaña de Facebook diciendo que era ladrona con su foto, teléfono, nombre y apellido, de la cual luego se arrepintió y expresó en su Facebook que se lo habían hackeado, luego volvió a la carga y continuó haciendo un tour mediático con el mismo cuento y infinidad de publicaciones de su Facebook personal con las fotos de la chica y dichos irreproducibles. Y sin saber ya que inventar, se le ocurre hacer una denuncia de corrupción de menores.

¿Cómo termino esa causa?

Debido a la causa que él por un juego mediático realizó, según lo que dijo en los medios la hizo ya que estaba "mal asesorado" por su abogado anterior (es decir él no se atribuye la responsabilidad) sometió a las nenas a presentarse varias veces al cuerpo médico forense a realizar Cámara Gesell y pericias psicológicas con distintos terapeutas, donde obviamente se comprueba que todos los dichos de él eran una mentira y no sólo eso, sino que en los relatos inocentes de las nenas también quedó reflejado la violencia que nosotras sufríamos. La causa termino con el sobreseimiento.

tota 1





¿Cumple con la cuota alimentaria?

No recibo el dinero de la cuota de alimentos desde que me separé, lo cual cada vez me apareja más y más deudas. Se deben 55 mil pesos de colegio, me cortaron el teléfono por falta de pago, más de un año de ABL, tuve que abonar la luz porque ya me la estaban por cortar debido a la deuda que había, infinidad de cosas. Pero gracias a Dios entre los pequeños trabajitos que yo hago y la gran ayuda que recibo de mi familia las nenas pueden comer y realizar sus actividades normalmente, ellas no percibe nada de todo esto. Pero es muy doloroso que se desligue de las necesidades que ellas tienen.

¿Qué le dirías a él?

Le diría que él sabe lo que yo lo amé y todo lo que hice por él, le ruego que tome conciencia del daño que hizo y que está haciendo, y que siempre la vida te da una segunda oportunidad; espero que Dios lo ilumine y que haga el tratamiento por amor a sus hijas.

Tota 2

¿Qué les dirías a las mujeres que sufren violencia de género?

Les diría que no cometan el mismo error que yo de padecerlo tantos años, la violencia te destruye no sólo física sino psicológicamente. Si te lastima no es amor, hay que denunciar y hay que amarnos a nosotras mismas. Hay miles de femicidios, nos matan todos los días... hay que tomar conciencia. Hay que denunciar y alejarse.

tota 3