La ex Gran Hermano que mandó al frente a Fede Bal: "Hace un mes lo vi chapándose a..."

A través de Twitter, la ex Gran Hermano Yasmila Mendeguía destrozó a Fede Bal: "Para recuperar la confianza hay que aflojarle a los chapes en la puerta del baño".

Parece que a pesar de que el hijo de Carmen Barbieri está haciendo todo lo posible para recuperar el amor de Laurita Fernández, las pruebas en su contra lo condenan.

Resulta que Mendeguía vio al actor hace más o menos un mes a los besos con una chica de pelo "afro" en el boliche Vita.

"Yo no quiero estar involucrada en ningún problema ni nada por el estilo, simplemente el tuit lo puse más que nada ya que como lo hace público, se expone a la situación de que uno le puede dar una opinión personal. A mí me dio bronca por el tuit que puso Bal y que es totalmente opuesto a sus hechos y acción según lo que vi yo ese día", indicó la ex Gran Hermano en diálogo con este portal.

"Fue hace un mes y medio, yo estaba con unas amigas, y así como lo vi yo lo vieron mis amigas o cualquier persona que estaba en el lugar. Con la persona que lo vi, yo no la conozco", indicó.

¿Qué dirá Fede Bal?

Embed Tengo toda la vida pra recuperar tu confianza, tu amor. Sé q vos no sos más mi novia. Pero yo sigo siendo tuyo. Te amo, te extraño, todo pic.twitter.com/Obu8VDaFu2 — Federico Bal (@balfederico) 26 de mayo de 2017

Embed @balfederico Para recuperar la confianza de alguien hay que aflojarle a los chapes en la puerta del baño vip de Vita ✋ — Yasmila Mendeguia (@yas__mendeguia) 26 de mayo de 2017