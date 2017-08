La emoción de Paula Chaves por Pedro: "Que mis hijos crezcan con un papá así es lo mejor que hice en mi vida"

El martes por la noche, Pedro Alfonso se despidió del Bailando a toda emoción, recordando su paso por el certamen.

"Me sigue costando poder imaginarme afuera. No lo puedo tomar como despedida. No podría empezar a agradecerte. Fueron siete años frente a la cámara, pero desde el 2003 que estoy en Showmatch", contó Pedro muy emocionado.

"Todo lo que pasó acá adentro, todo lo vivido. Nos casamos con Pau. Formé una familia. Venir solo como productor, a estar los cuatro", agregó.

Pero este miércoles, Paula Chaves, contó cómo vivió el emotivo momento que protagonizó su esposo y padre de sus dos hijos, Olivia y Baltazar.

"Fue súper emocionante. Lo vi en casa, los chicos estaban dormidos, y me emocioné como una televidente más. Él estaba re nervioso y angustiado, fueron muchos años y a nosotros nos pasó todo ahí adentro", arrancó la conductora.

"Como dijo antes José María, hace años que Pedro es primero en comedia a nivel nacional y además hizo tres películas. Todo eso jamás se lo escuché decir a él. Nunca quiere hacer fotos con el cartel de localidades agotadas y suspendió eventos en los que se festejan alcanzar una cantidad de espectadores porque tiene muy en claro lo que es y lo que quiere. Que mis hijos crezcan con esos valores, con un papá así, es lo mejor que pude haber hecho en mi vida", continuó la modelo.

"Es el anti-divo cuando podría ser un divo. Lo admiro muchísimo y no lo digo porque sea mi marido", concluyó.

Mirá!

Embed