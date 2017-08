La emoción de Pampita al recordar a su hija Blanca

José María Listorti estuvo como invitado en el programa televisivo Pampita Online y una pregunta que la animadora le disparó a su entrevistado fue la mecha que luego encendería el la emoción de Carolina al recordar a su pequeña hija Blanca, fallecida en 2012, luego de luchar durante 9 días contra una neumonía hemorrágica

"¿Lloraste alguna vez en cámara?", fue la pregunta que Pampita Ardohain le hizo a José María Listorti, invitado del día en su programa televisivo Pampita Online. "Me acuerdo que cuando Denise Dumas tuvo a su nena, que yo le seguí todo el embrazo, no pude más del llanto. Y después...", dijo el conductor de Este el Show antes de hacer un silencio.

Pero Pampita instó a Listorti a continuar: "Cuando te pasó lo que te pasó también lloré en cámara", dijo. "Lo vi al programa", añadió Pampita. "Me cayó como una balde de agua fría. Me acuerdo cuando me enteré, era un tema que no tenía ganas de encarar, yo había sido papá también y me afectó muchísimo", siguió Listorti.

"Yo lo vi al programa ese día, aunque parezca mentira. Uno tarda unos días en reaccionar. Es así". "No puedo creer la fuerza que tenés", señaló Josema. "Como muchas mamás que siguen trabajando y viven alegres. Parece mentira y me lo preguntan mucho... Yo no hablo mucho del tema, pero son muchas las mamás que están en mi misma situación y siguen siendo felices y dándoles un lindo ejemplo a sus hijos, que es para lo que estamos acá", finalizó Pampita, que luego se abrazó a Listorti.

