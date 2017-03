La dura respuesta de Franchín a Rosenfeld: "Ella tiene una denuncia penal en un Juzgado de La Plata y de eso no habla"

Hoy en "Los Ángeles de la Mañana", Analía Franchín arrojó una información que molestó y mucho a la abogada de las famosas, Ana Rosenfeld: "Por el caso de María Eugenía Ritó le podrían quitar la licencia", indicó (ver nota).

"No estoy ensañada con Rosenfeld, pero me da mucha pena María Eugenia Ritó. No entiendo mucho de leyes pero por lo que me dicen, por cuestión de ética, podrían quitarle la licencia aunque no creo que llegue a suceder. No está bien que haya defendido a Ritó después de todo lo que pasó y ahora esté con su ex (Marcelo Salinas). Yo no la estoy atacando, únicamente estoy contando una información", señaló la panelista mientras debatía el tema con Mauricio D'Alessandro, quien estaba como invitado al ciclo que se emite por El Trece.

PrimiciasYa.com se comunicó con Rosenfeld, quien aclaró: "Es una burrada lo que dijo Analia. A pedido de Eugenia acompañé a Salinas a una mediación. No tenía conexión alguna con nada de Ritó. Ella lo quería ayudar a él a resolver una cuestión suya con sus hijos. "Que Mauricio se ocupe de sus cosas y que Franchín no hable sino sabe".

Y Analía también habló con este portal y le contestó a la abogada: "El que dijo que podría perder la licencia fue Mauricio. Ella se ofuscó mucho la primera vez que yo dije al aire que creía que había sido abogada de Salinas y si ella no ve nada turbio en eso no entiendo por qué se pone tan loca amenazando que nunca más irá al programa".

"No entiendo nada de leyes pero no me parece ético lo que hizo. Pero más allá de lo que yo entienda o no, le podrían preguntar por la denuncia penal que le pusieron a ella en un Juzgado de La Plata referido a este tema, y ahí no creo que me diga que es una burrada", añadió.

Por último, Franchín remarcó: "Yo no confiaría en una abogada que representó a mi ex marido en contra de su ex mujer. Pero repito, lo más grave es la denuncia penal que está en el Juzgado de La Plata y no habla de eso".

Embed