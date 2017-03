La Chipi reveló quién será su compañero en el "Bailando 2017"

Mariela " La Chipi " Anchipi habló de la producción de fotos "subidas de tono" que protagonizó recientemente y desmintió haberse hecho cirugía plástica.





"Lo que pasa es que a la gente lo que le interesa comercialmente es otra cosa, entonces molesta que diga que es natural, pero es la verdad", aseguró. "Yo me hice una estética solamente para la cicatriz de la cesárea de urgencia que me hicieron en la panza", señaló en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez).





"después del embarazo llegué a un punto que ya no me quería sacar la remera delante de mi marido, y dije basta, me puse las pilas y me hice el tratamiento en la cicatriz". Por otro lado, la mujer de Dady Brieva contó que





Tras desmentir que nunca se hizo una cirugía estética, reveló su secreto para mantener su cuerpo. "Entreno, hago dieta y me cuido todos los días". Y aclaró para rematar: "Ojo, estoy re a favor de las estéticas, pero esta es la verdad".





"creo que voy a bailar con Hernán Piquín". Por último sobre la confirmación de su participación en el Bailando 2017 como figura, adelantó quién será su pareja de baile y contó que