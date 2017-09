Flor Marcasoli estuvo anoche en el "Bailando 2017" llevando a cabo el cuarteto de a tres con Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Más allá del puntaje perfecto que obtuvo en la pista, el escándalo pasó por otro lado. estuvo anoche en elllevando a cabo el cuarteto de a tres coni. Más allá del puntaje perfecto que obtuvo en la pista, el escándalo pasó por otro lado.

Bam Bam Morais dejó entrever que cuando bailó la salsa de a tres con Mariela Anchipi, no la pasó para nada bien. La mujer de Dady Brieva desmintió este "destrato" y Marcasoli contraatacó: "Sos zorra, no inventes. No sé qué hacés acá". La novia dedejó entrever que cuando bailó la salsa de a tres con, no la pasó para nada bien. La mujer dedesmintió este "" ycontraatacó:





"Yo no invento, me defiendo de las cosas que decís. Estoy acá porque tengo amigos y vengo a buscarlos para irme a cenar. Soy amiga de gente porque hace años que trabajo acá", comentó la bailarina y coreógrafa.

Este medio pudo dialogar brevemente con la Chipi, que remarcó: "La verdad es que no tengo que hacer ningún descargo, lo que ella dijo fue un insulto pero no pienso responderlo. En el ensayo había cuatro personas más, pregunten e investiguen por otro lado. Pero no quiero hablar más del tema".