La China Suárez y su relación con Pampita: "No sé si me interesa estar en armonía con ella"

La China Suárez fue entrevistada por la revista Gente y en la semana 21 de su embarazo, la actriz que está en pareja con Benjamín Vicuña, dialogó con la publicación sobre la tensa relación que mantiene con Pampita, ex mujer del intérprete chileno.

"Benja me dio la estabilidad que nunca tuve", aseguró la China sobre su presente con Benjamín Vicuña.

Luego, en relación a Pampita, le preguntaron si alguna vez, llegaría a su vida la armonía que hoy y siempre tuvo con Nicolás Cabré, papá de Rufina, la primera hija de la rubia. Su respuesta fue bastante dura: "Mmm... No sé si me interesa", disparó Suárez.

Y agregó: "No soy resentida ni rencorosa, pero te voy a responder algo que me decía mi papá: 'Lo más importante es irse con la conciencia tranquila'. En cualquier vínculo. No es mi prioridad, y la de Benjamín tampoco. Él tiene su relación con la mamá de sus hijos, como debe ser. El trato es entre ellos; no veo por qué debiera entrar yo".

"No tolero la mentira. Quizá en su momento debí salir a defenderme un poco más, pero tengo una hija. Soy consciente de todo eso. Hasta acá expongo mi vida privada. Mis amigos y mi familia saben perfectamente cómo fueron las cosas", concluyó la China Suárez.