La Bomba Tucumana vs Brian Lanzelotta: "Atrevida", "Loca", "Villero de mier..."

Tal y como adelantáramos este jueves, Gladys La Bomba Tucumana y Brian Lanzelotta protagonizaron un violento cruce verbal en el backstage del Bailando, antes de que el programa saliera al aire.

Por momentos, las cosas parecieron descontrolarse entre los participantes y uno de los dos contempló golpear al otro.

Por su parte, el novio de la artista tropical contó que, estando en el bar de Ideas del Sur, Brian miraba a la Bomba y la provocaba riéndose de ella.

Finalmente, llegaron las amenazas: "Decí que soy mujer, si no le pegaba", tiró la Bomba.

Luego, Brian redobló la apuesta y se la "juró" al novio de Gladys: "Si salgo y está el loquito y me quiere invitar a pelear, peleamos. Así que está avisado. Yo no soy un fan de Mica, no soy un pibito". En fin, un escándalo.

Mirá el video!

Embed