La Bomba Tucumana: "Mi papá era un policía asesino que quiso matar a mi mamá"

La hermana de Gladys la Bomba Tucumana pasó este martes por un ciclo televisivo y defendió la memoria de su padre, ante algunas duras revelaciones arrojadas anteriormente por la mamá de Tyago: "Mi papá era golpeador, pero para la época era normal", arrancó a contar Olga.

"Él era policía. No éramos ricos pero teníamos ropa, zapatos, no éramos pobres y no estábamos descalzos todo el día, como contó Gladys", explicó luego.

Pero este miércoles, ante las declaraciones de su hermana, la participante del Bailando realizó un fuerte descargo en Los Ángeles de la Mañana: "Yo no miento. Yo sí andaba con el pelo como varón, pelada, empiojada y descalza. Y sí me arrodillaban en el maíz por horas, me golpeaban. Y no cuento otras cosas que mi madre sufrió y que la llevaron hoy a tener demencia senil: en los estudios que le hacíamos le salían muchos derrames en la cabeza por los golpes que sufrió de joven. Si ella (por Olga) no lo recuerda será porque supo olvidar", retrucó Gladys en el ciclo de El Trece.

Y siguió: "Puede tener un busto, un monolito o lo que quieran, pero para mí, mi papá era un asesino, no de personas, pero era un policía asesino con su familia, con sus hijas. Se sacaba un cinto que tenía con una hebilla de policía y ¡bum!, nos daba. Y con un látigo. Éramos re pobres. Traía una mujer distinta cada día. Nos tiraba un poco de polenta dura en un plato. Además, era alcohólico y borracho".

Luego, hablándole directamente a sus hermanos, Gladys miró la cámara y disparó: "No es ningún héroe: era un criminal que maltrató a mi madre, que la golpeó hasta más no poder, y a nosotros. ¿Se lo olvidaron? Problema de ustedes. Yo no tengo amnesia. No solo eso: un día quiso matar a mi madre con su arma reglamentaria en el cumpleaños de 15 de Olga, la que dice que es un héroe...".

