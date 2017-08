La Bomba Tucumana le contestó a Karina Crucet: "Tengo una carrera, no soy un cuatro de copas"

Gladys la Bomba Tucumana estaría pensando abandonar el "Bailando 2017" debido a un cruce de palabras que tuvo con Lía Crucet y Karina, su hija, de quien dijo desconocer su discografía. En los últimos días, se dijo queestaría pensando abandonar el "debido a un cruce de palabras que tuvo con, su hija, de quien dijo desconocer su discografía.





PrimiciasYa tuvo la oportunidad de dialogar con la intérprete de "La pollera amarilla" y afirmó: "Dije que estaba cansada de estar sufriendo, que no me gusta, no es mi esencia ni mi perfil. Nunca ha sido lo mio pelearme con la gente. Después de tantos años de vida artística no quiero boludear. Nada que ver lo de la renuncia, me gustan los desafíos, por eso lo acepté".

"Soy una mujer inteligente, hace muchos años vivo de la música, el programa de Tinelli es una linda pantalla que me puede servir para estar vigente. No me falta trabajo con mis shows. Le tengo mucho aprecio a Marcelo, lo amo profundamente, se ha portado muy bien siempre".

Amplió: "Simplemente no entiendo a la gente que va a sentarse para hablar de otra persona. De casualidad salió el nombre de ella. No porque yo lo tenga en mi mente... Me preguntaron, fui a hablar de mí, no de nadie, no tengo ningún escándalo ni ningún pasado oculto. Soy pura y honesta".

"No le debo nada a nadie, vivo como una mujer normal. Hay gente mala que quiere opacar mi momento. La movida tropical está muy desunida y me duele. No soy la única que está en el Bailando. Hay 5 o 6 cantantes de la movida, no entiendo el ensañamiento conmigo".