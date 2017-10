La Barby: "Siempre hago bromas en Twitter, no hablé mal de Carmen"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





La Barby, la panelista de "BDV", se cruzó en Twitter con Carmen Barbieri y luego habló en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre este tema. , la panelista de, se cruzó en Twitter cony luego habló en exclusiva consobre este tema.





Embed Yo cuando quiero también puedo dar esa mezcla de Lia y Bomba tucumana, fue chiste, estas muuy sensiblotaaa https://t.co/wORyfpf6Md — LA BaRbY (@ladybarby) 16 de octubre de 2017 Embed Y VOS? — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 16 de octubre de 2017 Embed yo soy un disfraz, y vos una bella mujer que no fue con un look acertado a lo de Susana! — LA BaRbY (@ladybarby) 16 de octubre de 2017







"Para mí no pasó nada, comenté como siempre hago en Twitter, siempre hago bromas. Era obvio que Carmen fue de esa manera a lo de Susana para que hablen de ella. Si te vas con un look diferente al que vas a todos lados, la gente va a responder, y yo respondí como todo el mundo respondió", comentó Barby.





Embed



"Como ella me sigue en Twitter lo vio. Tampoco hablé mal, la comparé con Gladys La Bomba Tucumana y Lía Crucet. Que para ella está mal pero son dos mujeres. Carmen creo que supone que yo la traté mal por compararla con ellas. No había maldad, era un chiste nada más", agregó. agregó.



"Yo soy un disfraz, soy un actor. Lo único que dije fue que fue con un look poco acertado en lo de Susana Giménez. Parece que lo tomó a mal. No hay mala leche, la comparé con dos mujeres".





"A mí la gente me insulta como que soy hombre, que es lo que soy, como si a mí me ofendiera. La gente la defiende por ese lado. No entiendo nada de moda pero Carmen es una mujer bella al natural, como es ella. La madre estaba divina", cerró la panelista.