La advertencia de Laura Miller a su ex mientras estaba al aire en Intrusos

Romeo Turrín, ex pareja de Laura Miller, volvió a pasar por el estudio de Intrusos, donde luego de asegurar que la cantante intentó prenderle fuego la puerta de su departamento, se enteró en vivo de un mensaje que la cantante le envió indirectamente a través de su cuenta de Twitter y en el que le advirtió que le iniciará una causa por daños y perjuicios.

El tuit de Laura Miller

Embed Daños y perjuicios para el señor q está una vez más con @rialjorge. Mentir no es gratis. Nunca. — Laura Miller (@LauraMillerOk) 30 de mayo de 2017

"Daños y perjuicios para el señor q está una vez más con @rialjorge. Mentir no es gratis. Nunca", afirmó la cantante, citando al conductor de Intrusos pero no a su ex pareja, quien minutos antes, entre otras cuestiones, recordó la ocasión en la que ella intentó entrar a su casa. Pero al no poder hacerlo, intentó, presuntamente, incendiar la puerta de acceso.

"¿Es verdad que te quiso quemar una casa?", le preguntó Marina Calabró, a lo que Turrín reveló: "Yo ya no convivía con ella. Vivía en un departamento re chiquito. Y ella me llama y me dice 'estoy en la puerta de tu casa, te voy a buscar'. Me quedo adentro, no respondo, y empezó a tocar timbre. Yo apagué todas las luces adentro de mi casa. Y le tocó timbre a un vecino, que le abrió la puerta, y subió".

Según Turrín, quien fuera denunciado por Miller por violencia de género y aceptó realizar una probation para cerrar el caso, cuando la cantante llegó hasta la puerta de su departamento "me amenazaba con prenderme fuego la puerta de madera". No obstante, si bien no concretó la amenaza, aseguró haber encontrado "papel de una cajita de cigarrillo que prendió fuego para hacer de cuenta que estaba encendiendo algo".

Y fue tras este relato que Miller apeló a su cuenta de Twitter para responder a las palabras de Romeo, advirtiéndole que le iniciará una nueva causa. Turrín, en tanto, no pareció preocuparse demasiado, ya que aseguró tener "testigos de todo".

Embed

Embed