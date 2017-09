La aclaración de Flavio Mendoza: "Quieren meter a Marcio para desviar la atención"

Jonatan Hidalgo, presente en la obra "Taboo", de Flavio Mendoza, fue salvajemente golpeado en el boliche INK y el director teatral salió a apoyarlo desde las redes. Este fin de semana, el bailarín, presente en la obra "", de, fue salvajemente golpeado en el bolichey el director teatral salió a apoyarlo desde las redes.

Embed #así lo dejaron a uno de mis bailarines , x defender a una mujer que estaba siendo maltratada ,esto sucedió en el boliche INK , los seguridad no hicieron nada es una vergüenza .basta de tener miedo y no denunciar estas cosas ,y. No voy a parar hasta que no aparezcan los culpables ,espero que esto lo levante de todos lados y se haga público y no vuelva a pasar piensen que podrían ser ustedes ..... Una publicación compartida de Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 11:22 PDT

La disco ubicada sobre la calle Niceto Vega emitió el siguiente comunicado para defenderse:





"En referencia a las declaraciones en varios medios de comunicación de Flavio Mendoza, por los hechos ocurridos dentro de la discoteca y en la puerta de la misma, queremos aclarar que el día lunes vamos a presentar en la fiscalía que corresponda al lugar del hecho, las imágenes de las once cámaras de seguridad que dispone el lugar.

El doctor Matías Morla, abogado que represente a INK, y como adelanto de lo que se ve en las filmaciones de los incidentes, afirma: "Flavio incurre en un error porque no estaba presente en el lugar y habla por lo que le contaron otras personas.

El relato formulado por el señor Mendoza en distintos medios se contradice seriamente con las imágenes de las cámaras de seguridad que vamos a aportar a la Justicia el lunes. Seguramente el señor se equivoca porque alguien, al parecer en forma intencional, le contó una versión diferente de la realidad. Cuando pueda acceder a las imágenes de los videos, este artista al que INK respeta, se va a dar cuenta que alguien le dio una versión diferente a la realidad.

Las imágenes dejan en claro que la pelea la inicia el señor Jonathan Hidalgo. Repudiamos cualquier hecho de violencia que ocurra dentro del establecimiento o fuera. Simplemente lo que queremos expresar es que los dichos de Flavio nada tienen que ver con lo que realmente pasó".

También queremos desmentir que la seguridad nunca intervino en el disturbio. El establecimiento cuenta con personas que tienen como fin prevenir o disuadir cualquier hecho de violencia dentro de la discoteca y cuando el señor Hidalgo se encontraba en la calle, se llamó a Emergencias para que lo asistan. Cuando llegaron al lugar, él se había retirado. Algo que no pasó con Luis Ignacio Marcio, novio de Flavio y amigo de Hidalgo, quien después de lo ocurrido se quedó bailando hasta las seis de la mañana.

Para terminar, somos una discoteca que hace once años trabaja en la zona de Palermo y tenemos como fin que la gente se divierta sanamente y sin problemas. Por eso repudiamos cualquier hecho de violencia y pusimos el material de nuestras cámaras de seguridad para que la Justicia determine qué pasó y juzgue a los responsables".





Este medio pudo dialogar con Flavio, quien desmintió que Marcio sea su novio. Esto fue lo que dijo el artista y bailarín.





"No estoy con Marcio, lo han metido, no sé por qué, para tapar otras cosas. No es mi pareja, está trabajando conmigo y somos amigos. Fue mi pareja en un momento de mi vida, pero lo metieron a él en esto y no sé las razones", reveló.





Y completó: "Marcio del boliche se vino a mi casa y me contó lo que pasó. No sé por qué lo quieren perjudicar. Están tratando de hacer una tapada con lo que pasó, que fue terrible. Quieren decir cualquier cosa para disparar la atención para otro lado. Marcio hoy trabaja conmigo en Taboo, si fuese mi novio, no tendría problema de decirlo".