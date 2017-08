La aclaraciÃ³n de ErgÃ¼n Demir ante la denuncia de estafa a su AsociaciÃ³n

Ergün Demir está en la Argentina desde hace dos años, desde que arribó para participar del Bailando por un Sueño. Desde el primer momento que pisó el país, supo que quería quedarse. Su amor lo llevó a pedir su documento de identidad argentino para no volver a Turquía.

Alejado de la televisión, el actor de la famosa novela turca Las mil y Una Noches, creo a fines de marzo una Asociación Solidaria a la que llamó ÇayMaThé.

"Estoy viviendo acá por la Asociación ÇayMaThé -cay de 'chai' que hace referencia al té, y mathé, de mate, aclara- que estamos haciendo. Vamos a dar sopa, vamos a hacer concerts para ayudar", señaló Ergün hace unas semanas al sitio Filo News.

Pero la semana pasada, gente que trabaja con él realizó una grave denuncia a Ergün y hasta se difundieron audios y chats de una fuerte pelea que tuvo con una mujer que trabajaba en la Asociación a raíz del faltante de una importante suma de dinero.

"Todos pusimos plata como cuota social para que se inscriba la Asociación. E incluso se hizo una rifa a través de Quiniela Nacional donde nadie ganó pero se quedaron ellos dos, Ergün y su novia Maria Decicco, con el premio que donó la señora Blanca Úbeda. O sea si el primer y segundo premio no salía iban al tercero, cuarto y así sucesivamente... A Blanca le hicieron pagar todo el año de cuota social, unos 5000 pesos, sin recibo y nada. Y esa plata se la quedó él. Yo lo que reclamo es el buen nombre de todos los que trabajamos ahí, a mí me nombraron secretaria y no estoy de acuerdo en seguir trabajando así", señaló Betiana, quien tuvo la discusión con el actor, en diálogo con PrimiciasYa.com.

Ante esto, este portal se comunicó con Demir para que haga las aclaraciones correspondientes y el actor turco hizo su descargo:

No voy a entrar en cuestiones de caprichos personales. La gente habla por hablar... Hace 3 meses me embarco junto a un grupo de personas de buena voluntad para construir un espacio de colaboración, trabajar para servir la cultura y la solidaridad en este país que tanto quiero y respeto. Comenzamos nuestro sueño en el mes de Abril estableciendo las bases de lo que está de a poco siendo ÇayMathé.

Como toda Asociación se sustenta de los aportes de sus asociados; es así como se fueron recibiendo colaboraciones totalmente voluntarias todas y cada una de ellas, para comenzar con los trámites legales para poder obtener la personería jurídica; entonces a cambio, los aportantes comenzaron a recibir de manera gratuita de nuestra parte: Cursos de idioma, Teatro, Música etc...

Lamentablemente, los trámites presentados ante la IGJ aun no fueron realizados por el gestor que nos recomendó dicha institución. Quiero aclarar algunos puntos importantes que atacan a mi persona irrespetuosamente: Nadie obligó a aportar determinadas sumas de dinero a nadie!

Lo repito: Los aportes fueron totalmente voluntarios!

La rifa que se hizo no fue exitosa (se vendieron 46 números) y como no hubo número ganador el premio quedó vacante. No estamos hablando de un viaje a Dubai sino de una humilde licuadora! Hay cosas que dan risa!

Quiero contarles que en 3 meses hemos reunido la suma de $ 14.000 destinados a los trámites de la inscripción. Todo esto puede ser chequeado, evaluado y revisado por cualquier participantes de nuestro proyecto. ÇayMaThé va a existir contra viento y marea y nunca se va a rendir ante la primera difamación venenosa. Por suerte tenemos fe en la Justicia de nuestro país.

Y ahora, su abogado, Agustín Almeyda, emitió un nuevo escrito donde aclara: "Por intermedio de la presente, el Dr. Agustín Almeyra, abogado de Ergun Demir, informó que la persona que aparentemente había sido estafada por la irrisoria suma de $ 5000 y además donante del premio cuya rifa no tuvo ganadores, ratificó el aporte realizado de dicha cifra en reunión celebrada el pasado viernes 30/06/2017 y además se le ha devuelto el electrodoméstico brindado para sortear. Sin más que aclarar, la Asociación CHAYMATE continúa con los trámites para obtener su personería jurídica y mientras tanto incorporando colaboradores y brindando cursos educativos".