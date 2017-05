La abogada de la diva: "Mirtha está muy angustiada, estuvimos siete años confiando en la Justicia"

"Se puede ver desde dos puntos de vista esta resolución. Me parece lamentable que después de siete años de proceso, y un fallo en primera instancia, lo único y mucho que se obtuvo es a los supuestos partícipes necesarios. Los que entraron a la casa no aparecieron. La Justicia consideró responsables a tres personas para procesarlos, y luego llegamos al juicio oral y con las nuevas pruebas que se aportaron se absolvieron a todos", consideró le letrada.