Kate Winslet contó que fue víctima de bullying en el colegio

La actriz británica Kate Winslet recordó cómo se sobrepuso al bullying que sufrió durante su etapa escolar.





Winslet ofreció el miércoles un discurso como parte del evento WE Day UK, que incluye conciertos y conferencias de personajes que ofrecen mensajes inspiradores para niños y jóvenes.





"Me llamaban 'Bubbler' (una palabra en relación con la obesidad). Me molestaban por querer actuar. Me encerraron en un armario. Se reían de mí. Me dijeron que tendría suerte con mi actuación si estaba feliz de conformarme con los papeles de niña gorda", señaló la actriz, según reprodujo el portal "USA Today".





Winslet también recordó que nunca conseguía papeles protagónicos en la escuela. Un cocodrilo, espantapájaros, hada tonta y una rana bailarina fueron los personajes que interpretó.





"Y un día fui elegida como Rose en Titanic... Kate, de la tienda de sandwiches de Reading, de pronto actuando en una de las películas más grandes jamás realizadas. Aprendí a aceptar mis defectos, a no disculparme por lo que soy. Cavé profundamente y decidí que simplemente no escucharía cuando dijeran que mi cuerpo no encajaba. Esto es quien soy, la verdadera yo, Kate de Reading", recordó.





