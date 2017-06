Kate Rodríguez, un infierno en Playboy: sus fotos más calientes

Kate Rodríguez causa sensación en la televisión y redes sociales con sus impactantes fotos y su escultural figura.





La panameña, tapa de la revista Playboy, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com a mediados de abril y contó cómo vive este gran momento profesional.





"Estoy súper contenta. Todos los días me sorprendo de lo versátil que es estar con profesionales como Gerardo Rozín (en "Morfi, todos a la mesa"), estoy chévere", comentó Kate. , comentó Kate.





Ante la repercusión que tienen sus fotos y videos en las redes, comentó: "No sabia. Como no tengo mi familia acá estoy muy pegada a las redes sociales. Me hacen declaraciones de amor, me escriben cosas lindas... Me divierte mucho lo que me escriben".





"Siempre me piden videitos y yo me acerco a la gente, trato de compartir con ellos. No sé si es tan subido de tono. A veces la gente me denuncian las fotos y videos, eso pasa mucho. Es como raro. Voy al supermercado... Lo manejo lo más normal posible, soy cero estrella", agregó.