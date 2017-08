Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"El orgasmo es considerado un ejercicio aeróbico. Desde hace 9 años cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Feliz día Chicas!!!", expresó hace unos días Kate Rodríguez en Instagram con una foto desnuda. expresó hace unos díasencon una foto desnuda.





Embed El orgasmo es considerado un ejercicio aeróbico. Desde hace 9 años cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino Feliz día Chicas!!! #day4 @playboytv @playboy #stiling @laissegaston #hairstyle @stafflujan #makeup @karinacamporinomua Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 12:45 PDT



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la sensual modelo panameña quien se mostró sorprendida por la repercusión que tuvo su mensaje.





"Hay que amigarse con la desnudez y con el disfrute femenino. No se!! La gente se sorprendió de algo que yo lo tengo muy naturalizado", expresó la morocha.



"No me imaginé que la gente se iba a sorprender. A la gente le encantó, las mujeres no mucho. Yo me divertí, la paso bien, estoy súper amigada con estar desnuda, me encanta hacer clips, puede ser que hasta me excite estar en un estudio con veinte personas, luces, cámaras... Me estén diciendo lo que tengo que hacer, puede ser que tenga un morbo en ese sentido, no sé".





"La estoy pasando muy bien en este programa de PlayboyTV que sale en Latinoamérica y va a salir en Europa y Estados Unidos. Va a estar muy muy bueno. Lo que venimos haciendo es increíble, muy subido de tono, muy hot", agregó bien sensual.





"Hay varios clips que tienen que ver con la auto satisfacción femenina, me parece que a muchos les va a gustar. Me siento muy cómoda haciendo esto, feliz, si no te gusta verme cambialo, pero hay muchísima gente que le gusta verme así", cerró la bella Kate.