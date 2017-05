Karina Jelinek tiene nuevo "amigovio": "Ya no me siento usada"

Hace alrededor de un mes, en La Jaula de la Moda, confirmaba que se había separado de Alberto "Albi" Czernikowski, después de tres meses de relación. "¡Estoy soltera de nuevo!", anunció Karina, Y aclaró: "Estoy tratando de estar feliz", decía la morocha.

"A Albi lo sigo apreciando, queriendo y le deseo lo mejor, pero de mutuo acuerdo nos separamos hace unos días. A él no le va mi mundo y a mí no me va su mundo. El corte fue en persona, face to face, en el living de mi casa. ¿Si estábamos vestidos? Sí. ¿Si hubo despedida? Sí... y quién sabe si hay un reencuentro. Le deseo lo mejor, aprendí mucho", concluyó Karina.

La cuestión es que ahora, a casi treinta días del rompimiento con el político, Jelinek ya tiene nuevo festejante.

Este viernes, en Pamela a la tarde, mostraron un video en el que se la ve a los besos en un boliche. "Es un candy, un amigovio", describió la modelo.

Luego, por mensajes, Karina agregaba datos de la relación: "La paso bien, me canta, me enseña a ser DJ y me cocina, entre otras cosas. Él no me juzga, ni posa al lado mío para ser famoso. No me siento usada".

¿Cuánto le durará a Kari este nuevo amor? Ya lo veremos.

Mirá el video!

Embed

Embed