Karina Jelinek se separó de Albi Czernikowski: "A él no le va mi mundo y a mí no me va su mundo"

Este viernes, Karina Jelinek dialogó con La Jaula de la Moda y confirmó que está separada de Alberto "Albi" Czernikowski, después de tres meses de relación.

Pero el relato de la modelo, que se suponía debería contener algo de tristeza, fue todo lo contrario:

"¡Estoy soltera de nuevo!", anunció Karina, Y aclaró: "Estoy tratando de estar feliz".

Luego contó detalles de la separación: "Ambos cortamos la relación y estoy soltera de nuevo. Con mi exsuegra quedamos amigas y, de hecho, vamos a ir a tomar el té", contó.

"A Albi lo sigo apreciando, queriendo y le deseo lo mejor, pero de mutuo acuerdo nos separamos hace unos días. A él no le va mi mundo y a mí no me va su mundo. El corte fue en persona, face to face, en el living de mi casa. ¿Si estábamos vestidos? Sí. ¿Si hubo despedida? Sí... y quién sabe si hay un reencuentro. Le deseo lo mejor, aprendí mucho", concluyó Karina.

