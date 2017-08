Karina Olga se encontró con Luismi en Miami y quiso fotografiar ese momento. La imagen se viralizó en las redes sociales.

Leo Fariña dialogó con este medio sobre lo que pasó en la "Tengo una buena relación hace tiempo, nos queremos mucho. Varias veces nos encontramos en Miami o en Buenos Aires. Lo vi súper bien, lo quiero mucho y él me quiere a mí". La exnovia dedialogó con este medio sobre lo que pasó en la costa estadounidense y se refirió a los rumores de affaire con el cantante:





"¿Romance? No se trata de eso, me gusta en todo sentido y lo admiro. Somos amigos con derecho a disfrutar un trago, una comida, una charla. Él es muy independiente y libre como yo. Somos parecidos y del mismo signo. Más detalles no daré porque queda para mi intimidad...", manifestó la morocha.





Para completar, Jelinek contó: "Sigo soltera y muy bien así. Muchos critican a Luismi y no me gusta. Por eso yo que lo conozco y lo vi, digo lo siguiente: es uno de los hombres más dulces y caballeros que conocí. Ojalá hubiera más como él. Es súper sano y le gusta el coco y el vino tinto como a mí. Me enseñó muchas cosas".

