Karina Jelinek sobre los rumores de compromiso: "No descarto un casamiento"

Karina Jelinek sorprendió a todos hace un par de días con la imagen que publicó en su cuenta de Instagram donde aparece su pareja Alberto Czernikowski entregándole un anillo de compromiso. sorprendió a todos hace un par de días con la imagen que publicó en su cuenta dedonde aparece su parejaentregándole un anillo de compromiso.





"Sí o no? Noche de adrenalina mamadera! No decidí aún veremos les dejo a su criterio ángeles", escribió Karina Olga junto a la imagen.

Embed #SiONo ??? Noche de adrenalina mamadera! No decidí aún veremos les dejo a su criterio ángeles @albiczok ✌️ Una publicación compartida de Karina Jelinek (@karijelinek) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 8:43 PDT

PrimiciasYa se comunicó con la modelo, que se refirió a este posteo y amplió detalles de su situación sentimental con Albi. Karina desilusionó a sus fans que la quieren ver feliz: "No hay compromiso de casamiento, es solo un compromiso simbólico de amistad entre nosotros. Nos estamos conociendo, es un hombre que admiro mucho, me sorprende día a día".

"No pongo título a la relación, solo digo que nos estamos conociendo hace dos meses y vamos tranquilos, bien despacio. Estoy muy feliz en esta etapa de mi vida, es un hombre trabajador y cariñoso".

¿La diferencia de edad en cuánto afecta? "Tiene 29 años pero parece más por su madurez y conducta. Yo tengo 32 y no 35, a veces escriben cualquier cosa. La edad en sí no importa, sino la madurez y las actitudes. He conocido hombres más grandes y no eran maduros y trabajadores como Albi", dijo.





"Ayuda a la gente, es maduro, se levanta temprano y con la mejor... No convivimos porque me gusta vivir sola con mis perritas, pero se queda mucho en mi casa. Alterna con su departamento en Polvorines. Vive allá y a veces se queda en mi casa. Yo también voy, es un lugar muy acogedor. El viernes estuvimos allá, lo acompañé. No hago política, lo acompaño porque me gusta estar con él, como él a veces me acompaña a algún destile", relató sobre el rol que tiene Albi como Director de Juventud de la provincia de Buenos Aires.





Para cerrar, habló de una posible boda y maternidad: "No descarto un casamiento, después de cuatro años de soltera. Quiero ser positiva a dar un cambio en mi vida para ser feliz y sentirme completa. ¿Hijos? Por ahora no, así estoy bien".