¿Karina Jelinek le dijo a Luli Salazar: "No está bueno no querer tener un hijo en tu vientre para no engordar"?

En diálogo con la revista Pronto, Karina Jelinek disparó a matar contra Luciana Salazar y su decisión rubia de convertirse en madre a través la subrogación de vientre.

"Yo no sé por qué ella eligió alquilar un vientre, ¿vos me lo podés explicar?", dijo cuando le preguntaron si llegado el caso, actuaría igual que la vedette.

Y agregó: "Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre sólo por no engordar no está bueno. En la Argentina tenemos un montón de ejemplos de mujeres que dieron a luz y quedaron espléndidas como Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro o mi amiga Paz Cornú".

"Si mi médico me lo recomendara porque no hay alternativa, alquilaría un vientre. Pero dentro de las posibilidades, preferiría tener un embarazo natural", agregó la modelo e insistió que lo ideal para ella a la hora de tener un hijo es "tener un padre al lado", deslizó luego.

"Mis viejos están juntos hace 46 años, me gustaría eso para mi vida. No veo como algo natural esto de tener un hijo sola", concluyó.

Horas más tarde, Karina Jelinek desmentiría haber proferido los anteriores dichos contra Luli Salazar.

