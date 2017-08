En diálogo con la revista Pronto, Karina Jelinek disparó a matar contra Luciana Salazar y su decisión de convertirse en madre a través la subrogación de vientre.





"Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre sólo por no engordar no está bueno. En la Argentina tenemos un montón de ejemplos de mujeres que dieron a luz y quedaron espléndidas como Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro o mi amiga Paz Cornú", dijo Karina.





Pero luego de que las presuntas declaraciones de Karina cobraran estado público, Luciana Salazar salió a cruzar a la modelo a través de las redes sociales. Aunque luego hicieron las paces...

Solo a mentes prejuiciosas y retorcidas se les puede ocurrir decir q yo no llevo a mi hija en mi vientre x mi fisico.No saben nada! Cansada — luciana salazar (@lulipop07) 26 de julio de 2017

Te agradezco Kari q lo aclares!!Habla bien de vos, igual mi tweet no fue dirigido a vos sino a otra persona q instalo injustamente el tema. https://t.co/Zv3vyvMZLn — luciana salazar (@lulipop07) 26 de julio de 2017

Jamás diría eso! Mi hermana tampoco puede tener y lo re desea! no opinaría de algo q no se en lo personal e íntimo de una colega . Beso https://t.co/9ckXC4X9W6 — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) 26 de julio de 2017

Este medio pudo dialogar con la morocha, que sorprendió con su respuesta: "Eso que publicaron fue una gran mentira, yo no dije nada. Una página inventó y ahora se van a comer una carta documento".





¿Cuál será el próximo capítulo para esta novela?