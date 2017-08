Fabián Cubero había sido visto en el edificio de El trascendido que circuló hace unas horas indicaba quehabía sido visto en el edificio de Karina Jelinek





Inmediatamente sobrevoló el rumor de romance entre ambos. Este medio se comunicó en exclusiva con Poroto quien explicó qué pasó.





"La saludé en Tequila, fue un saludo y nada más que eso. Saludo mucha gente adentro de Tequila. No entiendo por qué me relacionan a otra gente y sí me relacionan con ella", indicó el ex de Nicole Neumann. , indicó el ex de





PrimiciasYa también dialogó con la otra protagonista de esta noticia, que hasta el momento parece ser falsa según dicen ellos mismos. Karina Olga subrayó: "No entiendo de dónde salió eso, lo desmiento totalmente. Lo encontré en Tequila, me saludó muy cordial y caballero pero nada más. Nunca fue a mi casa, no entiendo por qué inventan algo así".





"Estoy soltera y cada mes me inventan romances. Mucho de mi vida, con quién salgo y dejo de salir, no hablo. No voy a negar el día que esté con alguien, no tengo por qué, estoy soltera. Pero en este caso, te digo que no tengo nada que ver con él", amplió la sensual morocha.





De esta manera, la modelo echó por tierra las versiones de un affaire con el futbolista de Vélez , a quien se lo vinculó a muchas famosas desde su separación con Nicole.