Karen y Alan, de "DDS", serán padres de una nena: "Pensamos que no podíamos tener hijos"

"Despedida de solteros" dejó la pantalla de Telefe. Los campeones fueron Facundo y Paula, pareja uruguaya del reality. Hace unos meses, el ciclodejó la pantalla de. Los campeones fueron, pareja uruguaya del reality.





Una de las parejas más queridas por el público fue la de Karen y Alan, quienes hoy en día pueden celebrar la mejor noticia: serán padres de una nena.





PrimiciasYa pudo charlar con la mamá primeriza sobre esta hermosa noticia: "El embarazo fue rápido y de sorpresa, recién salíamos del programa, habrá sido a los dos meses. Me enteré que estaba de un mes. Fue muy loco. Me compré un evatest, salió positivo y no lo podía creer. Se lo mostré a Alan, se quedó paralizado".

"Siempre quisimos esto, pensamos que no podíamos porque lo intentamos desde hace dos años. Todos estaban contentos, yo tenía miedo de lo que me digan mis papás, pero no, me ayudan en todo. Pasan los meses y cada vez estoy más contenta. Al principio, era una preocupación pero ahora esas cosas pasaron a un segundo plano".

Karen amplió: "No tengo síntomas, pero la bebé está re grande, pesa casi 300 gramos, estoy entrando a los cinco meses. Va a ser alta como Alan, está midiendo bastante. Todos sus órganos están bien, y eso al ser mamá primeriza, tenés miedo de lo que pueda pasar y las complicaciones. Es una bebé súper sana, se mueve todo el tiempo, cuando no le gusta algo se hace notar y se aguanta todo".

Embed Comenzó la E N C U E S T A Quiero que comenten TEMATICAS para el baby Shawer de mí bebé serán tomadas en cuenta todas las personas que sigan a @babybellparty y obvio a mí @karencodds . @babybellparty junto a su equipo me van a organizar el evento cometen y pongan like , que la temática ganadora va a tener PREMIOS SORPRESAS Los invito a todos a ser parte de esto Una publicación compartida de Karen Ailen Condratiuk (@karencodds) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 6:22 PDT

"La espero para el 13 de febrero, mismo día que cumple mi hermano. Ya estoy organizando el baby shower y muchas cosas más. Todavía no sé un nombre, no me gustan mucho los nombres de nena, está indefinido. Es lo más hermoso que hay en el mundo. Me sentí mamá desde el primer mes", manifestó la joven que vive un sueño.





Para cerrar, Karen reveló que tuvo unos problemas de salud en los últimos días: "Soy propensa a tener infecciones urinarias, siempre me agarra una vez por año, desde chiquita. Fui a la guardia a las 11 de la noche, tenía puntadas, pero no sabía lo que era. Tenía la presión baja, me hicieron estudios y me dijeron que me tenía que quedar internada. Me asusté por la beba, pero sabía que ella estaba bien por unos estudios que me había hecho dos días antes. Estuve con suero, muy incómoda, pero ya estoy mejor y sigo con los tratamientos en mi casa".