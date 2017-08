Julio Chávez: "Me preocupa el paso del tiempo porque la vida me pregunta siempre qué estoy haciendo con ella"

En una relajada charla, Julio Chávez habló de todo con PrimiciasYa.com: del estreno de su próxima película, "El Pampero", de su vuelta a la pantalla del Trece con "El Maestro" y del éxito teatral de "Un rato con él" junto a Adrián Suar.

El 3 de agosto se estrena "El Pampero", producida por Tarea Fina, dirigida por Matías Lucchesi y protagonizada por Chávez junto a Cesar Troncoso y Pilar Gamboa. Lucchesi, premiado con el Cóndor de Plata por su ópera prima "Ciencias Naturales, fue distinguido, además, en los festivales de Berlín, Guadalajara, y San Sebastián.

¿Qué significa para vos tu vuelta a la pantalla grande con "El Pampero"?

El Pampero para mí es una película de arte, es una película de autor con un hermoso cuento. Hacer una película es muy costoso, son millones los guiones que naufragan y la cercanía del estreno me parece muy milagrosa.

Pasaron diez años de que no hacías una película... ¿Te preocupa el paso del tiempo?

Me preocupa el paso del tiempo porque la vida me pregunta siempre qué estoy haciendo con ella. Pero mi oficio es un hermoso oficio. Te hace todo el tiempo preguntas. Soy un enamorado del trabajo que hago, no me veo haciendo otra cosa. También soy un agradecido por todo lo que me ha dado.

Pampero





Natalia Oreiro señalaba en la entrega de los premios Platino que se le debería dar mucho más espacio en las salas a nuestro cine...

Eso es un problema histórico y sigue siendo un problema histórico. También falte un circuito para que las películas pequeñas puedan tener vida. De hecho se han armado muchos festivales para que estas películas puedan tener su lugar y sean compradas en otros países. El cine nunca va a morir, tal vez muera primero la humanidad y después el cine.

¿Cómo estás viviendo el éxito teatral de "Un rato con él"?

Este es un momento muy tierno del oficio para mí. Deseábamos con Adrián (Suar) que la obra funcione bien, pero no imaginábamos que tanto. Es un momento de alta exposición con la película, el teatro y la vuelta a la televisión. Estoy muy agradecido a l gente también.

¿Qué es lo que más te seduce: el cine, el teatro o la televisión?

He tenido relaciones tanto extraordinarias como espantosas con la tele, el cine y el teatro. Pero soy un gordito glotón y he disfrutado de todo y he padecido de todo. Pero amo lo que hago.

¡Mirá la entrevista completa con Julio Chávez!

Embed

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino