Julio Chávez: "Era bravísimo, discutidor y un gran ignorante"

"Me estimula enormemente el rechazo", confesó en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Julio Chávez hablo de su vida profesional y de su formación como actor:, confesó en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Yo me he formado sobre todo y me sigo formando para que se me abran las puertas de aquellos que me las cierran, me estimula enormemente el rechazo", comentó el actor.





"En el primer año del conservatorio, alguien me dijo como evaluación final que cambiara mi forma de ser o que no volviera nunca más", recordó en nota con Catalina Dlugi.





Y reconoció cómo era por aquel entonces: "Mi forma de ser era bastante parecida a la actual pero menos culta. Era bravísimo, discutidor, pasional, vehemente, sanguíneo, pero sobre todo era ignorante, un gran ignorante y por suerte me sigo ocupando de que ese animal que tengo vaya adquiriendo mayor lenguaje".