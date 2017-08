Julio Bárbaro: "A Vicuña no le interesa Evita sino que la obra se convierta en una provocación"

Este viernes en el "Bailando 2017", Carmela Bárbaro fue la invitada por Yanina Latorre para la salsa de a tres. Con Julio Bárbaro presente en el estudio, Tinelli quiso saber cómo veía a la periodista para el baile. En ese momento, el político, sin dar detalles, contó que en su adolescencia, los médicos le habían dicho a su hija que nunca iba a poder bailar.

Carmela describió: "Tuve un linfoma, un tipo de cáncer a los 16 años. Hice una quimioterapia larga, los huesos se descalcifican... Es una especie de osteoporosis localizada. Mis huesos de los pies se juntan. Hasta que descartamos que sea cáncer de huesos, fue un proceso muy largo. Cuando surgió esto yo tenía mucho dolor, no podía caminar. Los médicos a veces son un poco brutos, me querían cortar la pierna".

Este portal charló con Julio Bárbaro, su papá, y comentó cómo fue esa emotiva noche: "Uno va perdiendo la memoria con los años. Ella tuvo un linfoma a los 15 y anduvo en silla de ruedas a los 16. Los médicos decían que no iba a poder caminar, eso decían las radiografías". julio-barbaro-carmela.jpg "Hasta que vimos a un médico muy importante, dijo que iba a poder caminar, con dolor, pero que nunca iba a poder bailar. Esa historia fue tomando distancia y de golpe, cuando ella decide ir a bailar, fue la revancha de su vida. No le importaba el baile como baile, sino como hecho. Uno con voluntad y con suerte, puede dar vuelta la historia", agregó el intelectual peronista.





El integrante de "Intratables" sumó: "Fue muy emotivo, le dije antes de entrar que posiblmente le pongan cero pero no importaba. Siempre digo que los que nos tomamos la vida en serio, nos tomamos el humor en joda. Pensé en decírselo o no a Marcelo, pero se lo dije porque tiene valor. Es la pelea contra la enfermedad, tenés que saber que se puede ganar. Ese ejemplo es el que dio Carmela".

Por otro lado, el escritor se refirió al papel de Benjamín Vicuña en la obra donde interpreta a Eva Duarte de Perón: "Su interpretación es muy buena, le ponen texto y pasión a un texto que no es sólido. Por más que los comentaristas de arte digan que son maravillosos, no tienen nada de original. Son antiguos. Ese texto no provoca a nadie. A él no le interesa Evita sino que la obra se convierta en una provocación con dimensión".





Agregó: "Fui y se lo dije a Benjamín. Me sonrió y no dijo nada. Salvo los críticos que te digo, todos se dieron cuenta. Siempre están los que reivindican lo que no se puede reivindicar".