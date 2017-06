Julieta Zylberberg habló de Lamothe: "Es una separación de mutuo acuerdo"

"Es un momento de tristeza, de dolor. No me interesa para nada compartir detalles de mi vida privada, pero entiendo que soy actor, que soy famoso", confirmó.





Y sumó: "Me estoy separando porque tengo diez años de pareja, no por Griselda. Con Griselda ni estuve, ni estoy, ni voy a estar. Si me quieren seguir en los próximos meses, síganme, se van a dar cuenta solos".

Lamothe, nota en América TV

PrimiciasYa pudo dialogar con la otra parte de la historia, Julieta Zylberberg, que muy gentilmente accedió a una nota: "Es una separación de mutuo acuerdo. Hecha con responsabilidad y mucho amor", subrayó la bella actriz.





Y agregó sobre los rumores de terceros en discordia: "No me molestan esas versiones. Está todo bien entre nosotros, no tengo nada más para compartir".

El jueves por la tarde,mostró una nota de Esteban Lamothe donde se expresa sobre la separación confirmada de Julieta Zylberberg , su esposa desde hace diez años y con quien tuvo un hijo.