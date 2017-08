Julieta Prandi: "Extrañaba la tele, conducir es algo que me fascina"

Con producción de Salta Violeta y la idea original de Mariano Peluffo, el mismo y Julieta Prandi compondrán la dupla de "APP, Acercamos Pasado y Presente", con el fin de revivir los momentos más recordados de la televisión.

El ciclo será de archivos con invitados en cada programa y el espacio que Telefe le daría al nuevo formato será el del sábado 22 de julio dentro del prime time.

PrimiciasYa.com dialogó a solas con Prandi, quien contó detalles de este nuevo ciclo: "Estamos muy felices con Mariano y con muchas granas de arrancar. Es un programa muy divertido y para toda la familia", destacó.

Luego, agregó: "Extrañaba la tele. Lo último fue Gracias por venir con Gerardo Rozín, quedé embarazada y lo tuve a Rocco. Me fascina la tele, me fascina mi trabajo y la conducción. Esperaba el proyecto que me llenara de felicidad, ansias y esta adrenalina que tengo hoy por hoy. Y APP cumple con todas esas expectativas. Telefe es el canal que me vio crecer y nacer, y estoy muy feliz. Empecé en el 2001 en Telefe y casi toda mi carrera ha pasado por ahí".

Al ser consultada sobre la nueva dupla que hará con Mariano Peluffo, indicó: "Siempre he tenido grandes compañeros, personas que quise y admiré mucho. Con Mariano me pasa que al ver estado tantos años en Telefe y él también me pasaba se seguir un poco y ver también su crecimiento, su carrera y su desenvolvimiento como conductor. Y tenerlo hoy como compañero es un privilegio".

"Este es mi año de la vuelta, con mucho trabajo. Arranqué con mucho trabajo en el verano como modelo, después me lancé como diseñadora para Peter Pan, saqué mi línea de lencería Julieta... Ya Mateo está en primer grado Rocco ya está cumpliendo dos años y me agarra en un momento donde el nene ya empieza a caminar y me da un poquito más de libertad. Los tiempos a la hora de elegir un proyecto dependen de mis hijos y la familia. Me ha pasado que tuve que rechazar proyectos en tele y en teatro por cuestiones de tiempo o porque no me cerraba la propuesta. Pero en este momento esta propuesta me encantó", finalizó Prandi.