Julieta Pink: "Cometimos un error, es nuestra responsabilidad estar más atentos y aprender"

"Metro y medio", conducido por Sebastián Wainraich y Julieta Pink, cuando un oyente llamó para contar un hecho que vivió de vacaciones en Cancún, en la sección "Taller de engaños". El viernes de la semana pasada, se vivió un episodio lamentable en el ciclo radialconducido por, cuando un oyente llamó para contar un hecho que vivió de vacaciones en, en la sección





"Me alcoholicé más de lo normal, se me apagó la tele y nada, el hotel tiene de largo tres cuadras. Veo de largo una rubia canadiense tremenda, fui derecho, me tiré de cabeza y la tacleé. La vi de lejos y la tacleé. Algo hice mal, estábamos los dos borrachos. La encerré en la habitación y le di duro, duro, duro. Quería preguntar si eso fue infidelidad. No sé ni cómo se llama. La llevé a un cuarto de limpieza. No sé si ella quería, corrí re sacado, tuvimos media hora re linda", relató un tal Juan Agustín.





Nadie del panel tomó nota de la gravedad del asunto: el joven estaba contando una violación en vivo y los comentarios nada tenían que ver con ello. Escuchá:

Embed

PrimiciasYa tuvo la oportunidad de mantener una extensa entrevista con Julieta Pink, una de las conductoras del envío, un día después de pedir disculpas al aire por lo acontecido.

Embed

¿Cuál es el análisis que hacés vos y el equipo a varios días de este polémico relato del oyente?

Cometimos un error, nos dimos cuenta con la repercusión de la gravedad que tenía. Cuanto más lo escuchamos, más grave nos suena. Teniendo un programa en una radio masiva, es nuestra responsabilidad estar más atentos y que quede claro cuál es el relato que hace un oyente que le damos aire. Nos basamos en reconocer el error y aprender, lo hacemos continuamente. Cómo manejarnos, cómo cambia la sociedad y cuál es nuestro rol para poder contribuir a que la sociedad cambie para mejor. Repudiamos la violencia machista, no es solo por arreglar el error. Esto se nos pasó y nos deja muchas moralejas. A veces creemos que repudiamos la violencia machista y se nos escapan estas cosas. Pueden convivir las dos cosas: repudiarlo y tener un error.





Si volviera a pasar, ¿cómo actuarías al aire?

Lo primero que hice cuando tomé noción de la magnitud que tuvo esto, busqué personas que respeto, que están en la lucha, que admiro y que me gusta cómo piensan, cómo hablan. Por eso hablamos con Ingrid Beck, Sole Vallejos y Valeria Sampedro. Ellas se sumaron a la apertura de ayer para hablar del tema, de lo que es la violencia machista y para refrescar una y mil veces los datos que el femicidio es el último escalón, pero hay miles de alertas antes. Eso queríamos aprender con esto que sucedió. Nos pareció válido tratar el tema, reconocer el error y qué se puede hacer con eso. Prepararnos todos los días para estar atentos y saber cómo reaccionar en estos casos.





¿Cómo fue que al aire no notaron la gravedad de la situación?

Tal vez es una sección que siempre está apuntada a la risa, al humor, nos descolocó. Nunca tuvimos una cosa semejante, nunca llamó un oyente así. Con las voces superpuestas y en el primer bloque, se descontroló la situación. En el aire, nos sorprendió.





Fueron criticados en redes por diferentes famosos, entre ellos Malena Pichot, ¿tenés algo para comentar sobre eso?

Las redes son una máquina de picar carne y algún día te va a tocar. El problema es otro, es el error que cometimos. En Metro y medio reflexionamos de corazón y pedimos disculpas. Cuando reflexionás con la verdad y con lo que te pasó, no te podés equivocar porque estás hablando de tus sentimientos y de lo que te pegó un error cometido. A todos nos puede pasar, creo que estamos aprendiendo y nos tenemos que ayudar a ser mejores comunicadores entre todos nosotros. Quiero seguir en los medios, valorar el lugar que tengo como mujer, que crezca y que cada vez haya más mujeres al micrófono. Tenemos que hacerle honor responsablemente. Estas cosas nos sirve para ser mejores.