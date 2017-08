Julián Serrano y su ruptura con Oriana Sabatini: "No estoy triste..."

La pareja de Julián Serrano y Oriana Sabatini causó verdadera sensación y la ruptura entre ambos no logró opacar las vivencias de los ex tortolitos, mientras estuvieron juntos.

Días atrás, para esta publicación, Oriana Sabatini confirmaba el final de su noviazgo con Julián: "Sí, es verdad, estamos separados. Fue hace poco tiempo, no como se venía diciendo y en muy buenos términos".

Ahora, fue Serrano, quien entrevistado por revista Luz se encargó de remarcar la buena onda que aún existe entre él y la hermosa morocha.

"No sé si es definitivo, es muy reciente, no quiero que Ori lea y diga 'mirá lo que dijo'. Pero no estoy triste, soy un optimista por naturaleza, el tiempo dirá", le contestó Serrano a la publicación.

Y agregó: "Ahora tengo que aprender a cocinar, me malcriaban mucho, era uno más en la familia Sabatini. Más allá de eso, obvio los extraño a todos, mi familia vive en Paraná así que pasaba mucho tiempo con ellos, ¡hasta el perro me adoraba!

Luego, Julián se mostró melancólico: "A veces veo fotos o videos en las redes, porque la sigo a Ori, y lo veo triste a Chopper, ya pasaré a saludarlos, todavía no pasé", concluyó.

Cabe remarcar que cuando esto empezó, Julián era un muchacho que venía del mundo de internet y que ahora se abrió camino como actor. Ella, en tanto, pasó del modelaje a la actuación y las carreras de ambos son realmente muy exitosas a tal punto que Sabatini también avanza en el plano de la música.

