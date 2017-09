Julián Serrano: "Grabé canciones en Medellín con los productores de Shakira y Maluma"

El próximo lunes 11 a las 22.15 llega a la pantalla de Telefe la producción de Quique Estevanez, "Golpe al corazón", una historia que está protagonizada por Eleonora Wexler y Sebastián Estevanez.

Antes de su estreno, PrimiciasYa.com pudo charlar con Julián Serrano, una de las caras nuevas en el mundo actoral, quien regresa a Telefe tras haber trabajado en ese canal con Cris Morena en "Aliados" y luego de haber pasado por El Trece en "Quiero vivir a tu lado".



"Mis seguidoras están esperando verme, al estar grabando tanto estoy medio desaparecido de mis cuentas, están expectante, les va a re gustar, acabo de ver el tráiler y me encantó. No lo digo porque estoy en el proyecto sino porque me gustó realmente, estoy muy emocionado", le dijo Julián a este portal cuando fue consultado por su ausencia en las redes sociales y el pedido a grito de sus seguidoras para que arranque la tira.

Y adelantó su personaje: "Mi personaje es un chico de Uruguay que toca la guitarra, el ukelele, aspira a ser músico, canta a la gorra en la calle, tiene un par de problemas familiares y se hartó por eso vino a vivir a Buenos Aires. Ahí conozco de manera accidental a mi hermana, Eleonora Wexler, y también conozco a Evelina, Laura Laprida, y empieza la historia de mi personaje".

Embed Se vieneee! Los leo ⬇️ Una publicación compartida de Julian Serrano (@julianserrano01) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 3:36 PDT

Sobre la historia de amor con Laura Laprida, Serrano contó: "El personaje la tiene que remar para conquistarla. Tiene que remar Alejo. Vengo tranquilo, grabando muy bien, nada que reprocharle a la producción, es excelente. Y si te tengo que contar alguna anécdota fue cuando a mi personaje le agarra un ataque y se cae de una bicicleta. Estábamos grabando y una señora que estaba por ahí se alarma y se mete en la calle para frenar todo. Tuvimos que hacer todo de vuelta".

Embed ⭐️ Evelina y Alejo ⭐️ @herenciacustomgarage Una publicación compartida de Julian Serrano (@julianserrano01) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 6:16 PDT

Recordemos que Julián llegó al mundo actoral tras haber explotado en Youtube, Twitter e Instagram. Su primer paso por la pantalla chica lo hizo junto a Cris Morena en "Aliados". "Tuve la posibilidad de trabajar con Cris Morena hace muchos años. Y volver fue como un reencuentro por ese lado. Venía grabando la tira de Pol-ka "Quiero vivir a tu lado", así que estar grabando dos tiras diarias en el mismo año es una bendición. Estoy súper agradecido con ambos canales", afirmó.

Embed Esta tarde Show en Colombia! <3 Espero les gusten las canciones ! Respondan, cuantos años tienen? Quiero saber Una publicación compartida de Julian Serrano (@julianserrano01) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 1:44 PDT

La actuación no lo aleja de la música ya que en pocas semanas saldrá a la luz sus nuevas canciones y videoclips que grabó con productores estelares de Latinoamérica. "Las próximas semanas salen videoclips y canciones que produjimos con los productores de Shakira y Maluma. Para mí son los mejores productores de Latinoamérica. Están en el top. Son los número uno. Fuimos el primer equipo argentino en trabajar con ellos. Le mandamos una propuesta, le mostramos nuestra música y nos dieron el ok. No se lo dan a cualquiera. No lo podía creer, estaba re emocionado. Viajamos a Medellín donde grabamos las canciones y ahora las vamos a presentar", finalizó.

Embed





Por Juan Pablo Godino (@juanpablogodino)