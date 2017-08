Julián Serrano antes del Ópera: "Quiero girar por el mundo con mi música"

Julián Serrano comenzó su carrera como YouTuber, con su espontaneidad, espíritu provocador y carisma que lo caracteriza, sus videos causaron furor convirtiéndolo en un verdadero fenómeno web. Actualmente cuenta con más de 200 millones de reproducciones y más de 2.3 millones de seguidores en su canal de YouTube que fielmente siguen cada paso en el crecimiento de su carrera.

En charla exclusiva con este portal, Julián adelanta cómo es su show:

Cuenta regresiva para tu llegada al teatro Ópera...

Exacto. El próximo lunes 17 de julio a las 3 de la tarde y a las 7 en el Ópera. Va a estar buenísimo...





¿Qué nos podés adelantar del espectáculo?

En realidad es un show único, he hecho otros pero creo que este es el más profesional que hice. Vamos con banda en vivo, bailarines, ensayo a full todas las noches desde hace un montón de tiempo, hay mucha gente trabajando atrás con lo visual... es un show muy divertido. Voy a contar mi historia a través de canciones que las chicas conocen y si no las conocen son muy divertidas. Es apto para todo público...

julian-serrano.jpg



¿En qué momento de tu vida te encontrás?

Estoy en un años de puro crecimiento, porque estuve en Quiero vivir a tu lado, porque estoy componiendo canciones de manera profesional, canciones que no estrenamos y las vamos a estrenar en el Ópera, el videoclip, conocimos a gente muy grosa de otros países. Tomo el año como un trampolín: sé que en los próximos años voy a tener un salto y eso me pone muy contento.





Uno de los temas es "Vida tranquila", ¿Tenés una vida tranquila? No, no... según la canción no. No me gusta tener una vida tranquila. Me gusta estar así a las apuradas, tiene sus cosas buenas y malas y me divierto.





¿Cómo te ves de acá a unos años?

Mi objetivo sería girar por el mundo con mi música, actuando, me gusta, y si logro que canciones en español suenen en países donde no se hable nuestro idioma me parece un lindo desafío.





¿Tenés proyectos en el exterior?

Sí, nos han llamado de varias discográficas pero por ahora lo seguimos haciendo de manera independiente.

julian serrano 2.jpg



En la actuación, ¿Qué te gustaría hacer?

Estoy haciendo un personaje en "Golpe al corazón", hago de Alejo Ríos, es algo más gracioso y está bueno jugarlo. Toca la guitarra, canta, tiene un poco que ver conmigo, comparado con los otros personajes que había hecho. Los libretos están muy buenos.





¿Cómo estás del corazón? Ando concentrado en el laburo. No tengo tiempo de pensar. Por ahora quiero estar solo, supongo.





¿Cuál es el mensaje que le doy a tus fans?

Que sean ellos mismo. Mantenerte fiel a tu estilo. Crearlo. Lo importante es ser original.