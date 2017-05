El fin de semana que pasó, se realizaron una serie de eventos conmemorativos por el 25 de mayo en el que el Gobierno dispuso un desfile militar para recordar y celebrar la Revolución de Mayo de 1810.

No se ustedes pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy '55. Escalofríos.

La conductora se encargó de ampliar su palabra en el ciclo radial "Segurola y Habana" que lleva adelante en la radio online Futuröck FM.

"El fin de semana fuimos testigos, quienes vivimos en la ciudad de Buenos aires, de un desfile militar con aviones de guerra incluidos, surcando los cielos de la ciudad haciendo un estruendo realmente escalofriante y yo pensé lo que muchos: pensar que esto -aviones militares volando sobre buenos aires- pasó en 1955. Claro que en aquel entonces no se trataba de un desfile militar. Fue el golpe de estado frustrado en el que aviones de la armada, tiraron bombas sobre civiles, trabajadores, niños, en fin, sobre el pueblo argentino matando a mas de 300 personas. Entonces, ¿es muy loco que aviones de guerra volando la ciudad evoquen esa tragedia? Y después quieren que las fuerzas armadas y los aviones de guerra no carguen con ese simbolismo siniestro en la memoria del pueblo argentino", comenzó su relato.

"Nos colocan frente a arquetipos de los horrores de nuestro pasado ¿y no podemos cuestionar esta nueva impronta de desfiles militares como única forma del festejo patrio? ¿Qué idea de nación se nos propone cuando se reduce el imaginario nacional solamente a lo militar?".

La periodista y conductora plantó su postura: "A diferencia de los festejos de 2010 donde participaron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones barriales con el mismo protagonismo. Pero además, no solamente cuestiono que los festejos patrios se reduzcan a un desfile militar, no solamente cuestiono lo simbólico. No me olvido que el año pasado desfilaron Alfo Rico y Emilio Nani frente al Presidente: lo peor de esa institución en persona, responsables de torturas y desapariciones".

"Tuve la osadía de hacerlo, de cuestionarme todas estas cosas, de twittear. Algunos me contestaron 'qué sabes si vos no habías nacido'. Yo ese recuerdo lo tengo en los huesos como ciudadana argentina. Está en la memoria de un pueblo. ¿Yo dije que se trataba de un golpe de estado como en el 55? ¡No! Y sin embargo qué acomplejados que son con el tema, qué incómodos se ponen, porque la respuesta que recibí fue por lo menos desproporcionada".

Yo no puedo empezar a entender por qué carajo un twitt mío puede de pronto ser tan relevante, no puedo creer que sea noticia y aparezca en todos los diarios con columnas de opinión inclusive. Sólo puedo sospechar que estos diarios también forman parte de un dispositivo disciplinador que tiene el objetivo de callarnos a quienes pensamos diferente y tenemos la osadía de decirlo. Es una especie de: '¿vos vas a criticar al gobierno de nuestros sueños y a nosotros? Mirá como te podemos hacer mierda' y que el resto aprenda lo que les puede pasar. Porque ahora Griscelda Siciliani no va a twittear nunca más nada que contenga algún cuestionamiento mínimo, pobrecita. O si, ojalá que lo pueda seguir haciendo. Yo la vi pidiéndole disculpas a Agregó: "Y los diarios se suben a esto. La noticia que ponen los diarios es 'el desafortunado comentario de Julia Mengolini' de manera tal de multiplicar los mensajes de odio.Sólo puedo sospechar que estos diarios también forman parte de un dispositivo disciplinador que tiene el objetivo de callarnos a quienes pensamos diferente y tenemos la osadía de decirlo. Es una especie de: '¿vos vas a criticar al gobierno de nuestros sueños y a nosotros? Mirá como te podemos hacer mierda' y que el resto aprenda lo que les puede pasar. Porque ahora Griscelda Siciliani no va a twittear nunca más nada que contenga algún cuestionamiento mínimo, pobrecita. O si, ojalá que lo pueda seguir haciendo. Yo la vi pidiéndole disculpas a Pablo Sirvén ayer en Twitter y me quería morir. Eso es persecución".





Mengolini cerró fiel a su estilo: "Miren, a mí no me van a callar. Y somos muchos a los que no nos van a callar. Somos muchos los que vamos a seguir denunciando no ya la anécdota de los desfiles militares, sino las similitudes del plan económico neoliberal que está llevando adelante este gobierno con otros planes económicos del pasado que nos llevaron a la ruina, al hambre y a la pobreza a las mayorías argentinas. Lo vamos a seguir haciendo porque tenemos convicciones, porque soñamos con una patria justa y a ese sueño no vamos a renunciar nunca".