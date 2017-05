Juana Viale, a los besos con su novio misterioso

Luego de su relación con Santiago Lange, de 55 años, quien al parecer, ya quedó en el olvido, Juana Viale fue vista con nueva compañía el pasado viernes, en un restó de Palermo ubicado en la calle Dorrego.

Las cámaras del flamante ciclo de Pamela a la Tarde siguieron a la nieta de Mirtha hasta el estacionamiento, donde la actriz y el –hasta ahora- desconocido se besaron apasionadamente.

Si bien el programa tenía las imágenes desde el día de ayer, Pamela explicó el motivo de haber pospuesto por 24 horas el material.

"Les dimos todo un día. Ayer yo estaba incómoda con este tema, porque si no habían hablado con los chicos... dije 'está bien, no lo pasemos por más que hayan ido a un lugar público'. Lo hablamos acá, a todos aquellos que no pudieron ver el programa ayer, teníamos estas imágenes, pero las pasamos blureadas. Si no es en serio, no vayas a besarte acá en Palermo porque todos vamos a pensar que es tu novio. Para nosotros es el nuevo novio de Juana Viale", justificó la conductora sobre el "día de gracia" que le dio a la actriz.

Al parecer, la familia de Juana estaría enfurecida con la actriz, quien aún no blanqueó la relación con el clan.

